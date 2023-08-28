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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дисквалификацию ван Дейка могут продлить

28 Августа 2023 • 17:58 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил прямую красную карточку в игре Премьер-лиги против «Ньюкасла». Для нидерландца это было первое удаление за времена выступлений в «Ливерпуле».

Как сообщает портал Goal, ван Дейк будет дисквалифицирован как минимум на одну игру. Тем не менее, наказание для капитана мерсисайдской команды могут ужесточить из-за споров с главным и четвёртым арбитрами. Всё зависит от того, что было указано в протоколе после матча.

Напомним, что «Ливерпуль» в меньшинстве добился волевой победы в гостях у «Ньюкасла» со счётом 2:1. Автором дубля стал нападающий «красных» Дарвин Нуньес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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