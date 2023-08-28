​«Фулхэм» ожидает, что Виллиан останется

В «Фулхэме» не ожидают ухода Виллиана из команды до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что подписать Виллиана пытались саудовский «Аль-Шабаб» и один из клубов ОАЭ. Тем не менее, 35-летний бразилец должен остаться в лондонском клубе.

Стоит сказать, что Виллиан только в июле подписал новый контракт с «Фулхэмом», который рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Всего за «Фулхэм» Виллиан провёл 32 официальных матча. В них бразилец записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров.