«Челси» выбирает между Рафиньей, Ферраном Торресом и Смит-Роу

В «Челси» рассматривают трёх футболистов в качестве кандидатов для усиления атакующей линии команды. Об этом сообщает журналист Саймон Джонс.

По информации источника, лондонский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Эмилу Смит-Роу, а также к игрокам «Барселоны» — Рафинье и Феррану Торресу.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, самым дорогим игроком из этой тройки является Рафинья, который оценивается в 60 миллионов евро. Стоимость Смит-Роу составляет 35 миллионов евро, а Торреса — 30 миллионов.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав четыре ока. Свой следующий матч «синие» проведут 2 сентября против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.