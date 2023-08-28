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«Челси» выбирает между Рафиньей, Ферраном Торресом и Смит-Роу

28 Августа 2023 • 17:12 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

В «Челси» рассматривают трёх футболистов в качестве кандидатов для усиления атакующей линии команды. Об этом сообщает журналист Саймон Джонс.

По информации источника, лондонский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Эмилу Смит-Роу, а также к игрокам «Барселоны» — Рафинье и Феррану Торресу.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, самым дорогим игроком из этой тройки является Рафинья, который оценивается в 60 миллионов евро. Стоимость Смит-Роу составляет 35 миллионов евро, а Торреса — 30 миллионов.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав четыре ока. Свой следующий матч «синие» проведут 2 сентября против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Арсенал Лондон Ферран Торрес Эмил Смит-Роу Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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