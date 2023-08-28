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​«Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 млн евро

28 Августа 2023 • 16:21 Комментировать (1)

Нападающий Мохамед Салах в обозримом будущем может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Бендж, чемпионы Саудовской Аравии готовы предложить за 31-летнего египетского форварда 150 миллионов евро. В предложении речь пойдёт о том, что 100 миллионов «Ливерпуль» получит гарантированно. Остальную сумму гранд Премьер-лиги сможет заработать в качестве бонусов, причём не вся их часть будет легкодостижимой.

Отмечается, что в Саудовской Аравии Салах сможет зарабатывать на уровне таких звёзд, как Криштиану Роналду и Неймар.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
28 Августа 2023 в 16:32
надо было раньше продавать и на эти деньги покупать Кайседо, а так тот ушёл в Челси
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