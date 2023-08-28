​«Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 млн евро

Нападающий Мохамед Салах в обозримом будущем может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Бендж, чемпионы Саудовской Аравии готовы предложить за 31-летнего египетского форварда 150 миллионов евро. В предложении речь пойдёт о том, что 100 миллионов «Ливерпуль» получит гарантированно. Остальную сумму гранд Премьер-лиги сможет заработать в качестве бонусов, причём не вся их часть будет легкодостижимой.

Отмечается, что в Саудовской Аравии Салах сможет зарабатывать на уровне таких звёзд, как Криштиану Роналду и Неймар.