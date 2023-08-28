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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по игроку «Барселоны»

28 Августа 2023 • 15:59 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать Маркоса Алонсо. Как сообщает испанское издание Sport, топ-клуб Премьер-лиги уже направил предложение по трансферу 32-летнего испанского футболиста. «Красные дьяволы» хотят арендовать Алонсо. 

В то же время отмечается, что у Алонсо есть и другие варианты. Так, например, он может войти в сделку по Жоау Фелишу. Португалец, как известно, стремится перебраться из «Атлетико» в «Барселону».

Стоит сказать, что в своё время Маркос Алонсо уже выступал в Англии. На туманном Альбионе испанец представлял «Болтон» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Маркос Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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