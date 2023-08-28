«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по игроку «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать Маркоса Алонсо. Как сообщает испанское издание Sport, топ-клуб Премьер-лиги уже направил предложение по трансферу 32-летнего испанского футболиста. «Красные дьяволы» хотят арендовать Алонсо.

В то же время отмечается, что у Алонсо есть и другие варианты. Так, например, он может войти в сделку по Жоау Фелишу. Португалец, как известно, стремится перебраться из «Атлетико» в «Барселону».

Стоит сказать, что в своё время Маркос Алонсо уже выступал в Англии. На туманном Альбионе испанец представлял «Болтон» и «Челси».