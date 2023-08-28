«Барселона» закрыла сделку по Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский футболист перейдёт в стан «сине-гранатовых» на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа. Отмечается, что сделка закрыта, все документы подписаны.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона 29-летний Канселу провёл на правах аренды в «Баварии». Защитник принял участие в 21 матче мюнхенского клуба, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.