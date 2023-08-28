Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг рассказал Почеттино о том, что его не устраивало в «Челси» в прошлом сезоне

28 Августа 2023 • 15:09 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг выразил разочарование новому главному тренеру «синих» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, во время встречи один на один английский футболист выразил недовольство тем, каким образом его использовали в прошлом сезоне предыдущие наставники «Челси». Стерлинг рассказал, что ему пришлось играть на семи разных позициях, в том числе быть ложной «девяткой», а также вторым нападающим в системе Томаса Тухеля.

Отметим, что Стерлинг является профильным вингером. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Челси» три матча, в которых забил два мяча.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 млн евро 1
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по игроку «Барселоны»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» закрыла сделку по Канселу
15:09 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг рассказал Почеттино о том, что его не устраивало в «Челси» в прошлом сезоне
14:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Продавать Салаха нужно не менее, чем за 150 миллионов»
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не готов платить за Джонсона более 46 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Амрабат вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет закрыть сделку по Лукаку уже в ближайшее время
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что сможет приобрести Нунеса
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Кукурелью в аренду в «Манчестер Юнайтед»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Холдинг должен покинуть «Арсенал» в оставшиеся дни трансферного окна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Очевидно, что Нуньес недоволен количеством игрового времени»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» на этой неделе постарается приобрести Бреннана Джонсона
09:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем