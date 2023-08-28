Стерлинг рассказал Почеттино о том, что его не устраивало в «Челси» в прошлом сезоне

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг выразил разочарование новому главному тренеру «синих» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, во время встречи один на один английский футболист выразил недовольство тем, каким образом его использовали в прошлом сезоне предыдущие наставники «Челси». Стерлинг рассказал, что ему пришлось играть на семи разных позициях, в том числе быть ложной «девяткой», а также вторым нападающим в системе Томаса Тухеля.

Отметим, что Стерлинг является профильным вингером. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Челси» три матча, в которых забил два мяча.