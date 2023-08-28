Каррагер: «Продавать Салаха нужно не менее, чем за 150 миллионов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном уходе из английского клуба нападающего Мохамеда Салаха.

Ранее сообщалось, что 31-летний египтянин согласовал свой переход в саудовский «Аль-Иттихад».

Каррагер признался, что не верит в уход Салаха нынешним летом, так как «Ливерпулю будет сложно найти замену своему лидеру в последние дни трансферного окна.

«Я считаю, что продавать Салаха нужно не менее, чем за 150 миллионов фунтов (примерно 175,7 миллионов евро). Я не говорю, что он столько стоит сейчас в своём возрасте, но и не думаю, что он стоит 100 миллионов. Вы не найдёте замену Салаху за 100 миллионов», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В текущем розыгрыше АПЛ вингер провёл три матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Египта в 65 миллионов евро.