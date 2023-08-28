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«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»

28 Августа 2023 • 13:17 Комментировать
Брентфорд
...
Борнмут
02.09 17:00

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику лондонского «Брентфорда» Рико Генри. По информации от Mail Sport, «красные дьяволы» обратились к «пчёлам» для того, чтобы разузнать об условиях потенциальной сделки.

Генри недавно начал свой третий сезон в Английской премьер-лиге в составе «Брентфорда». В двух предыдущих кампаниях фуллбек хорошо себя показал и периодически мелькал на радарах у топ-клубов.

«Манчестер Юнайтед» активно ищет нового левого защитника на замену Люку Шоу, который выбыл из строя до ноября. «Красные дьяволы» также рассматривают кандидатуры Марка Кукурельи из «Челси» и Маркоса Алонсо из «Барселоны».

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Манчестер Юнайтед Брентфорд Рико Генри трансферы футбола - лето 2023
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