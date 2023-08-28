«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику лондонского «Брентфорда» Рико Генри. По информации от Mail Sport, «красные дьяволы» обратились к «пчёлам» для того, чтобы разузнать об условиях потенциальной сделки.

Генри недавно начал свой третий сезон в Английской премьер-лиге в составе «Брентфорда». В двух предыдущих кампаниях фуллбек хорошо себя показал и периодически мелькал на радарах у топ-клубов.

«Манчестер Юнайтед» активно ищет нового левого защитника на замену Люку Шоу, который выбыл из строя до ноября. «Красные дьяволы» также рассматривают кандидатуры Марка Кукурельи из «Челси» и Маркоса Алонсо из «Барселоны».