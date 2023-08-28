«Челси» не готов платить за Джонсона более 46 миллионов евро

Лондонский «Челси» охладил свой интерес к нападающему «Ноттингем Форест» Бреннану Джонсону. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «синие» ранее предложили за игрока 46 миллионов евро, но когда «лесники» ответили отказом, команда Маурисио Почеттино не стала увеличивать предложение.

Источник сообщает, что «Челси» вряд ли будет впредь пытаться приобрести Джонсона. Клуб охладил интерес к нападающему и теперь изучает другие варианты для усиления атаки.

Напомним, Джонсоном в последние дни активно заинтересовался «Тоттенхэм». «Ноттингем Форест» требует за своего игрока в районе 60 миллионов евро компенсации.