Амрабат вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в это трансферное окно вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, если марокканец покинет «фиалок», его новым клубом вряд ли станет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» для трансфер Амрабата должны продать одного из своих полузащитников. Тем не менее, руководство пока далеко от продажи какого-либо хавбека.

Недавно в гонку за Амрабатом включился чемпион Италии «Наполи». У Софьяна в данный момент остаётся всего 10 месяцев по контракту с «Фиорентиной». Полузащитнику недавно исполнилось 27 лет.