Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Амрабат вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

28 Августа 2023 • 11:24 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
03.09 18:30

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в это трансферное окно вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, если марокканец покинет «фиалок», его новым клубом вряд ли станет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» для трансфер Амрабата должны продать одного из своих полузащитников. Тем не менее, руководство пока далеко от продажи какого-либо хавбека.

Недавно в гонку за Амрабатом включился чемпион Италии «Наполи». У Софьяна в данный момент остаётся всего 10 месяцев по контракту с «Фиорентиной». Полузащитнику недавно исполнилось 27 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не готов платить за Джонсона более 46 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Амрабат вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет закрыть сделку по Лукаку уже в ближайшее время
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что сможет приобрести Нунеса
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Кукурелью в аренду в «Манчестер Юнайтед»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Холдинг должен покинуть «Арсенал» в оставшиеся дни трансферного окна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Очевидно, что Нуньес недоволен количеством игрового времени»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» на этой неделе постарается приобрести Бреннана Джонсона
09:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на игрока «Боруссии»
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут обменяться игроками
08:39 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» побороться за чемпионство в АПЛ
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Рома» закрывает трансфер Лукаку 2
08:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил на вопрос об уходе Салаха из «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем