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«Рома» хочет закрыть сделку по Лукаку уже в ближайшее время

28 Августа 2023 • 10:55 Комментировать
Рома
...
Милан
01.09 21:45

«Рома» намерена поскорее разобраться с трансфером нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «джаллоросси» хотят закрыть сделку уже сегодня.

Клубы согласовывают между собой сумму компенсации за аренду, которая должна составить в районе 8-10 миллионов евро. Лукаку сейчас ведёт переговоры с «Ромой» по поводу понижения зарплаты.

В аренду будет включена опция выкупа. Ранее «Челси» хотел расстаться с бельгийцем на постоянной основе, но финансовые запросы «пенсионеров» были готовы удовлетворить только клубы из Саудовской Аравии. Лукаку хотел остаться в Европе, поэтому отказался от переезда на другой континент.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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