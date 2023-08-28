«Рома» хочет закрыть сделку по Лукаку уже в ближайшее время

«Рома» намерена поскорее разобраться с трансфером нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «джаллоросси» хотят закрыть сделку уже сегодня.

Клубы согласовывают между собой сумму компенсации за аренду, которая должна составить в районе 8-10 миллионов евро. Лукаку сейчас ведёт переговоры с «Ромой» по поводу понижения зарплаты.

В аренду будет включена опция выкупа. Ранее «Челси» хотел расстаться с бельгийцем на постоянной основе, но финансовые запросы «пенсионеров» были готовы удовлетворить только клубы из Саудовской Аравии. Лукаку хотел остаться в Европе, поэтому отказался от переезда на другой континент.