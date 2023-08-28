«Манчестер Сити» уверен, что сможет приобрести Нунеса

«Манчестер Сити» продолжает попытки заполучить полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «горожан» уверено, что сможет приобрести португальского хавбека.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» хочет приобрести Нунеса за сумму около 60 миллионов евро. «Горожане» уверены, что этой суммы должно хватить для трансфера.

Напомним, Нунеса ранее долгое время связывали с трансфером в «Ливерпуль». Отмечается, что с самим Матеусом «Манчестер Сити» уже согласовал личные условия несколько дней назад. Португалец провёл в АПЛ всего один сезон после прошлогоднего трансфера.