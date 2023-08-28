Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» уверен, что сможет приобрести Нунеса

28 Августа 2023 • 10:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
02.09 17:00

«Манчестер Сити» продолжает попытки заполучить полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «горожан» уверено, что сможет приобрести португальского хавбека.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» хочет приобрести Нунеса за сумму около 60 миллионов евро. «Горожане» уверены, что этой суммы должно хватить для трансфера.

Напомним, Нунеса ранее долгое время связывали с трансфером в «Ливерпуль». Отмечается, что с самим Матеусом «Манчестер Сити» уже согласовал личные условия несколько дней назад. Португалец провёл в АПЛ всего один сезон после прошлогоднего трансфера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не готов платить за Джонсона более 46 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Амрабат вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет закрыть сделку по Лукаку уже в ближайшее время
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что сможет приобрести Нунеса
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Кукурелью в аренду в «Манчестер Юнайтед»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Холдинг должен покинуть «Арсенал» в оставшиеся дни трансферного окна
09:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Очевидно, что Нуньес недоволен количеством игрового времени»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» на этой неделе постарается приобрести Бреннана Джонсона
09:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на игрока «Боруссии»
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут обменяться игроками
08:39 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» побороться за чемпионство в АПЛ
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Рома» закрывает трансфер Лукаку 2
08:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил на вопрос об уходе Салаха из «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем