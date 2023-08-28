«Челси» готов отпустить Кукурелью в аренду в «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Челси» открыт к тому, чтобы отпустить своего левого защитника Марка Кукурелью в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту больше нравится Ян Матсен, который хорошо показывает себя на тренировках и заслужил роль сменщика Бена Чилуэлла.

«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Кукурелью, чтобы заменить травмированного Люка Шоу, который останется вне игры до ноября. «Челси» отпустит игрока, если их финансовые запросы будут удовлетворены. Также «синие» хотят, чтобы манкунианцы покрыли годовую зарплату Кукурельи.