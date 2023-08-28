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Холдинг должен покинуть «Арсенал» в оставшиеся дни трансферного окна

28 Августа 2023 • 09:53 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
03.09 18:30

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг должен покинуть свою команду в оставшиеся дни трансферного окна. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клуб и сам футболист готовы к расставанию.

Источник сообщает, что в данный момент Холдингом интересуются испанские клубы, которые выясняют условия потенциальной сделки.

Напомним, Холдинг редко попадает в состав «Арсенала». Футболист смирился с тем, что проиграл конкуренцию другим защитникам, поэтому готов сменить клубную прописку для получения игровой практики.

Холдинг перебрался в «Арсенал» в 2016 году, когда «канониры» выкупили игрока у «Болтона» за 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Роб Холдинг трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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