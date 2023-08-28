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Клопп: «Очевидно, что Нуньес недоволен количеством игрового времени»

28 Августа 2023 • 09:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
03.09 16:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Ньюкаслом» (2:1) в матче третьего тура АПЛ высказался о текущем положении в команде нападающего Дарвина Нуньеса.

Напомним, уругвайский футболист вышел на замену во втором тайме и сумел оформить дубль, принёсший мерсисайдцам успех.

Клопп согласился с тем, что Нуньес недоволен своим игровым временем, отметив при этом, что летом «Ливерпуль» пополнили ряд новых футболистов, из-за чего команде требуется время для поиска лучшей игры.

«Это очевидно, что Нуньес недоволен. Он будет играть, в этом нет никаких сомнений. Нам нужен каждый. У нас новая команда с новыми ключевыми футболистами. Необходимо время», — приводит слова Клоппа Goal.

В текущем сезоне 24-летний Нуньес провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых забил два мяча. После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «красные» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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