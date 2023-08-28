«Тоттенхэм» на этой неделе постарается приобрести Бреннана Джонсона

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз нацелился на нападающего «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, на этой неделе «шпоры» попробуют приобрести валлийца.

Источник сообщает, что сделка смотрится очень сложной, так как «Ноттингем Форест» в это трансферное окно уже отклонил несколько больших предложений по трансферу Джонсона. В игрока ранее был заинтересован другой лондонский клуб – «Челси».

«Ноттингем Форест» оценивает своего футболиста в сумму в районе 60 миллионов евро. Джонсон способен закрыть практически любую позицию в атаке. В прошлом сезоне Бреннан отметился 8 голами и 3 ассистами в Премьер-лиге.