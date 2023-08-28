Экс-форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ

Бывший форвард петербургского «Зенита», а ныне игрок «Коринтианса» Юри Алберто может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщил в соцсетях журналист Дармеш Шер, в подписании игрока заинтересован лондонский «Вест Хэм».

«Молотобойцы» намерены подписать игрока в последние дни летнего трансферного окна. Представитель лондонского клуба уже вылетел в Бразилию для проведения переговоров с «Коринтиансом». Сам нападающий дал согласие на трансфер.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Алберто провел 19 поединков, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.