«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут обменяться игроками

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть Туманный Альбион и продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщается на страницах Bild.

По сведениям источника, в услугах шотландского опорника заинтересована мюнхенская «Бавария». Наставник команды Томас Тухель лично настаивает о переходе Мактоминая. «Бавария» готова подписать Скотта, предложив за него манкунианцам своего игрока Райана Гравенберха. Стороны сейчас обсуждают возможный обмен футболистами.

Стоит добавить, что оба исполнителя не имеют стабильной практики в своих нынешних командах.