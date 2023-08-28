Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» побороться за чемпионство в АПЛ

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о перспективах подопечных Юргена Клоппа в новом сезоне Премьер-лиги.

«Ливерпуль» считался главным конкурентом «Ман Сити» в последние несколько лет. В прошлом сезоне к этому спору присоединился «Арсенал». Сможет ли «Ливерпуль» снова навязать борьбу команде Гвардиолы? Я так не думаю. Нынешний состав «красных» недостаточно хорош, чтобы бросить вызов «горожанам». В последние дни трансферного окна им нужно поднажать и усилиться, тогда все может измениться», - цитирует Каррагера Sky Sports.

В последнем матче мерсисайдцы победили «Ньюкасл» со счетом 2:1.