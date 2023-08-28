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«Рома» закрывает трансфер Лукаку

28 Августа 2023 • 08:33 Комментировать (1)

До конца сегодняшнего дня «Рома» планирует закрыть сделку по переходу нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует источник, стороны полностью согласовали детали трансфера. Римский клуб арендует бельгийца на один сезон за пять миллионов евро. В договоре не будет указан пункт о выкупе футболиста.

В прошлом сезоне Ромелу выступал в аренде за миланский «Интер». 30-летний нападающий провел в Серии А 25 поединков, отметившись десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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