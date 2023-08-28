Клопп ответил на вопрос об уходе Салаха из «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз ответил на вопрос о возможном уходе из мерсисайдского клуба нападающего Мохамеда Салаха. В последнее время сообщалось, что подписать египтянина хочет саудовский «Аль-Иттихад».

«История Салаха и «Аль-Иттихада» еще не закрыта? Для меня закрыта», - передает слова немца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Салах готов покинуть «Ливерпуль» и отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Руководство «Аль-Иттихада» планирует подписать с нападающим контракт на три года с зарплатой около 76 миллионов евро за сезон.