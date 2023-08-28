Клопп высказался об удалении ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об удалении защитника команды Виргила ван Дейка во вчерашнем матче третьего тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Нидерландец получил красную карточку в первом тайме, оставив «красных» в меньшинстве.

«Удаление ван Дейка? Виргил просто бежал за мячом и нашел контакт. Но это не был активный контакт. Если ему дадут трехматчевую дисквалификацию, то это будет что-то. Однако после его ухода парни смогли сотворить нечто невероятное», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что матч завершился волевой победой «Ливерпуля» со счетом 2:1. Оба гола в составе «красных» забил нападающий Дарвин Нуньес.