Клопп оценил победу «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчет гостевой победы над «Ньюкаслом» в поединке третьего тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Парни показали очень достойное выступление. Иногда пишутся именно такие истории. Однако я был бы более счастлив, если бы мы завершились встречу в полном составе», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, что в середине первого тайма с поля был удален нидерландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

В четвертом туре чемпионата Англии «красные» на домашнем стадионе «Энфилд» сыграют против «Астон Виллы».