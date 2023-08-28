Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери пообщался с представителями СМИ после встречи с «Бёрнли» в рамках третьего тура чемпионата Англии. «Львы» отпраздновал победу со счетом 3:1.

«Я очень доволен победой. Наши болельщики были с нами, они прибыли из Бирмингема, чтобы воочию понаблюдать за игрой и поддержать команду. Мы были очень рады этому. С их поддержкой команда чувствует себя намного увереннее. Эта победа важна для нашего дальнейшего прогресса в АПЛ», - цитирует испанского тренера пресс-служба клуба.

После трех проведенных туров «Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.