Алиссон: «Нельзя недооценивать «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о волевой победе над «Ньюкаслом» в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии. Мерсисайцы выиграли со счетом 2:1, забив два мяча в концовке.

«Даже в таком матче нельзя недооценивать «Ливерпуль». Когда играешь как единое целое, то ты способен сделать много вещей. Во время перерыва мы пообщались друг с другом, сказали, что должны верить в себя и что способны на что-то в этот вечер. И у нас получилось. Это был уникальный матч», - передает слова бразильца клубная пресс-служба.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем домашнем стадионе примет «Астон Виллу». Встреча состоится 3 сентября.