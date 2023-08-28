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Алиссон: «Нельзя недооценивать «Ливерпуль»

28 Августа 2023 • 07:50 Комментировать

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о волевой победе над «Ньюкаслом» в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии. Мерсисайцы выиграли со счетом 2:1, забив два мяча в концовке.

«Даже в таком матче нельзя недооценивать «Ливерпуль». Когда играешь как единое целое, то ты способен сделать много вещей. Во время перерыва мы пообщались друг с другом, сказали, что должны верить в себя и что способны на что-то в этот вечер. И у нас получилось. Это был уникальный матч», - передает слова бразильца клубная пресс-служба.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем домашнем стадионе примет «Астон Виллу». Встреча состоится 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер
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