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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дарвин Нуньес повторил подвиг Марка Уолтерса более чем 30-летней давности

28 Августа 2023 • 02:35 Комментировать
Ньюкасл
1:2
Ливерпуль
окончен

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, что называется, «вытащил» очередной матч своего клуба, он вышел на замену и сравнял счет, а затем еще и забил победный гол в игре с «Ньюкаслом». Как оказалось, подобное случилось во всего лишь второй раз в истории выступлений «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

Впервые игрок, вышедший на замену, сравнял счет и забил победный гол в сезоне 1992/1993, в самый первый сезон проведения АПЛ. Тогда, 13 декабря 1992 года, это был Марк Уолтерс, благодаря которому команда одолела «Блэкбурн» со счетом 2:1.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сразиться с «Астон Виллой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Марк Уолтерс Дарвин Нуньес
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