Дарвин Нуньес повторил подвиг Марка Уолтерса более чем 30-летней давности

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, что называется, «вытащил» очередной матч своего клуба, он вышел на замену и сравнял счет, а затем еще и забил победный гол в игре с «Ньюкаслом». Как оказалось, подобное случилось во всего лишь второй раз в истории выступлений «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

Впервые игрок, вышедший на замену, сравнял счет и забил победный гол в сезоне 1992/1993, в самый первый сезон проведения АПЛ. Тогда, 13 декабря 1992 года, это был Марк Уолтерс, благодаря которому команда одолела «Блэкбурн» со счетом 2:1.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сразиться с «Астон Виллой».