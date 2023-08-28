Джейми Реднапп: «Де Дзерби может стать одним из лучших тренеров в истории футбола»

Бывший игрок английского «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что итальянский наставник Роберто де Дзерби, творящий очень хорошие вещи с «Брайтоном», может стать одним из лучших тренеров в истории всего футбола. Он очень нахваливает футбол, который показывает под руководством де Дзерби «Брайтон»:

- «Брайтон» показывает фантастический футбол. Командой руководит невероятный тренер, который, возможно, станет одним из лучших за все времена. В этом году ему удалось еще что-то добавить, и «Брайтон» создает еще больше моментов, так приходят голы, - цитирует слова Реднаппа итальянское новостное агентство ITASportPress.