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Ндиди стал главной целью «Ноттингем Форест»

27 Августа 2023 • 23:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ноттингем Форест
окончен

«Ноттингем Форест» в последние дни трансферного окна стремится укрепить линию полузащиты.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «лесники» намерены подать заявку на полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди. Ожидается, что предложение скоро будет сделано боссам «лис», поскольку опорник нигерийской национальной команды является главной целью «Ноттингема».

Напомним, что Ндиди выступает за «Лестер» с 2017 года, выиграв в составе клуба Кубок и Суперкубок Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ноттингем Форест Уилфред Ндиди трансферы футбола - лето 2023
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