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«Монако» и «Фулхэм» обсуждают трансфер Адарабиойо

27 Августа 2023 • 23:36 Комментировать
Нант
3:3
Монако
окончен

Руководство «Монако» планирует усиление оборонительной линии игроком английского «Фулхэма».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «монегаски» возобновили переговоры о подписании англичанина Тосина Адарабиойо. Сообщается, что в настоящий момент клубы обсуждают условия возможной сделки. В «Монако» ждут медосмотра нападающего Фоларина Балогуна, который состоится через один-два дня, чтобы сфокусироваться на подписании Адарабиойо.

Напомним, что Тосин, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», выступает за «Фулхэм» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фулхэм трансферы футбола - лето 2023 Тосин Адарабиойо
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