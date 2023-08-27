«Монако» и «Фулхэм» обсуждают трансфер Адарабиойо

Руководство «Монако» планирует усиление оборонительной линии игроком английского «Фулхэма».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «монегаски» возобновили переговоры о подписании англичанина Тосина Адарабиойо. Сообщается, что в настоящий момент клубы обсуждают условия возможной сделки. В «Монако» ждут медосмотра нападающего Фоларина Балогуна, который состоится через один-два дня, чтобы сфокусироваться на подписании Адарабиойо.

Напомним, что Тосин, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», выступает за «Фулхэм» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 16 миллионов евро.