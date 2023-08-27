Главный тренер «Тоттенхэма» заинтересован в трансфере Бреннана Джонсона

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заинтересован в возможном подписании нападающего «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона.

По информации журналиста Аласдаира Голда, австралийский специалист видит в валийце главную атакующую цель на последние дни трансферного окна. Сообщается, что тренер видит в Джонсоне идеальную опцию для своей системы в «Тоттенхэме», выделив универсальность форварда. Ранее появилась информация, что «лесники» готовы рассмотреть возможность продажи нападающего не менее чем за 50 миллионов евро.

Напомним, что Джонсон является воспитанником «Ноттингема», проведя в прошлом сезоне 44 матча и забив 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 38 миллионов евро.