Греческий голкипер «Бенфики» Одиссей Влаходимос может продолжить карьеру в Английской премьер-лиги.

По информации A Bola, конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за основного вратаря греческой сборной составит «Ноттингем Форест». Сообщается, что «орлы» запрашивают не менее 10 миллионов евро за трансфер голкипера, а также процент от его следующей продажи. Также «лесники» рассматривают вариант с подписанием Жозе Са из «Вулверхэмптона», однако Влаходимос является приоритетом.

Напомним, что Одиссей выступает за «Бенфику» с 2018 года, выиграв два золота португальского чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего вратаря в 16 миллионов евро.