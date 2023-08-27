Хау прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче третьего тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Когда Нуньес выходит на поле, «Ливерпуль» ждёт одного момента, а сегодня они получили два! Я думал, что Трент нужно было удалить. Рефери не решился на такой шаг, но мы должны это принять. Мы были лучше при игре в равных составах», – заявил главный тренер «сорок», чьи слова приводит журналист Пол Горст.

Напомним, что «Ньюкасл» упустил победу в матче с «Ливерпулем», большую часть которого подопечные Хау провели в большинстве. Дубль Дарвина Нуньеса позволил «мерсисайдцам» забрать волевые три очка.