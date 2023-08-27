Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд - о победе над «Ньюкаслом»: Это было нечто особенное

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о волевой победе над «Ньюкаслом» (2:1) в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

Игрок отметил, что его команде было очень тяжело, однако удалось сплотиться и выдать нечто потрясающее.

«Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное. Ребята, вышедшие на поле, были великолепны: Дарвин, Харви, Куанса — все большие молодцы», - цитирует Трента BBC.

Напомним, что дублем в составе победителей отметился вышедший на замену на 77-й минуте встречи Дарвин Нуньес.