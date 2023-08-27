Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни официально продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде», об этом сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

Футболист присоединится к клубу Ла Лиги в рамках арендного соглашения. Оно рассчитано до окончания недавно стартовавшего футбольного сезона.

Напомним, что действующий контракт шотландского левого оборонца с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего шотландца в 25 млн евро.

В текущем сезоне у Тирни лишь одно появление на поле за «Арсенал» - в матче за Суперкубок Англии, что состоялся 6 августа.