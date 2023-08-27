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Тирни стал одноклубником Захаряна официально

27 Августа 2023 • 21:43 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни официально продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде», об этом сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

Футболист присоединится к клубу Ла Лиги в рамках арендного соглашения. Оно рассчитано до окончания недавно стартовавшего футбольного сезона.

Напомним, что действующий контракт шотландского левого оборонца с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего шотландца в 25 млн евро.

В текущем сезоне у Тирни лишь одно появление на поле за «Арсенал» - в матче за Суперкубок Англии, что состоялся 6 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Киран Тирни трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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