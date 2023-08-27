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Кудус стал игроком «Вест Хэма» официально

27 Августа 2023 • 21:29 Комментировать
Лутон Таун
...
Вест Хэм
01.09 22:00

Ганский нападающий Мохаммед Кудус официально стал игроком клуба АПЛ – лондонского «Вест Хэма». Талантливого новичка в своих соцсетях представила пресс-служба «молотобойцев».

По данным портала Transfermarkt, новичок обошёлся лондонцам в 45 млн евро. Контракт стороны подписали на пять ближайших сезонов.

Напомним, что Кудус являлся игроком «Аякса» на протяжении трёх последних лет карьеры. Уже в этом сезоне на счету ганца четыре гола и один ассист во всех турнирах за «Аякс». В прошлом сезоне игрок отметился за амстердамский гранд 13 голами и пятью ассистами во всех турнирах.

 

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Аякс Вест Хэм Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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ЛУТОН ТАУН ВЕСТ ХЭМ
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