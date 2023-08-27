Ганский нападающий Мохаммед Кудус официально стал игроком клуба АПЛ – лондонского «Вест Хэма». Талантливого новичка в своих соцсетях представила пресс-служба «молотобойцев».

По данным портала Transfermarkt, новичок обошёлся лондонцам в 45 млн евро. Контракт стороны подписали на пять ближайших сезонов.

Напомним, что Кудус являлся игроком «Аякса» на протяжении трёх последних лет карьеры. Уже в этом сезоне на счету ганца четыре гола и один ассист во всех турнирах за «Аякс». В прошлом сезоне игрок отметился за амстердамский гранд 13 голами и пятью ассистами во всех турнирах.