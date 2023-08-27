Форвард «Ливерпуля» Нуньес высказался о победе над «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о волевой победе над «Ньюкаслом» (2:1) в матче третьего тура Английской премьер-лиги.

Форвард отметил, что очень рад за свою команду и доволен тем, что помог ей одержать победу.

«После того, как мы остались в меньшинстве, команда играла очень хорошо. Мы очень много работаем ради таких моментов, и я рад, что забил два гола», - заявил Нуньес в разговоре с BBC.

Напомним, что уругваец появился на поле на 77-й минуте встречи и дважды распечатал ворота Ника Попа.

«Ливерпуль» после трех туров имеет в своём активе семь очков.