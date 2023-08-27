Клопп обыгрывает Хау в Премьер-лиге 11 раз кряду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в 11-й раз подряд обыграл команду, которой руководит нынешний главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Об этом сообщает Opta Sports.

Более того, эта серия на данный момент является самой длинной победной в истории Английской премьер-лиги, когда один главный тренер команды побеждает главного тренера другой команды.

Напомним, воскресным вечером «Ливерпуль» Клоппа в меньшинстве не только спасся от поражения в гостях с «Ньюкаслом», но и смог добыть три очка благодаря дублю Дарвина Нуньеса в конце встречи.

Теперь мерсисайдцы идут в группе команд, имеющих по семь очков, и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» - на 13-м месте с тремя баллами.