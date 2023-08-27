«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла», отыграв больше часа в меньшинстве

В центральном матче третьего тура Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Ливерпуль». В середине первого тайма Трент Александер-Арнольд обрезался, что позволило Энтони Гордону умчаться один на один с голкипером, удар в «домик», и счет открыт. Похожий момент у Александра Исака, и Виргил ван Дейк его сбил ценой красной карточки на 28-й минуте. Бруно Гимараэс мог удваивать счет, но голкипер перевел мяч в перекладину. Каркас снова выручил гостей после прицельного удара Мигеля Альмирона. Едва ли не единственный супермомент гостей стал результативным. Жота по вертикали сыграл на Дарвина Нуньеса, который убежал от защитника и сравнял счет - 1:1. На 90-й минуте «красные» вовсе сотворили чудо. Мохамед Салах отобрал мяч в центре поля, сыграл на Нуньеса, который с острого угла вырвал победу - 2:1.

«Ливерпуль» делит второе место, набрав 7 очков, у «сорок» только три балла.