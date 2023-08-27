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«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла», отыграв больше часа в меньшинстве

27 Августа 2023 • 20:28 Комментировать (2)
Ньюкасл
1:2
Ливерпуль
окончен

В центральном матче третьего тура Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Ливерпуль». В середине первого тайма Трент Александер-Арнольд обрезался, что позволило Энтони Гордону умчаться один на один с голкипером, удар в «домик», и счет открыт. Похожий момент у Александра Исака, и Виргил ван Дейк его сбил ценой красной карточки на 28-й минуте. Бруно Гимараэс мог удваивать счет, но голкипер перевел мяч в перекладину. Каркас снова выручил гостей после прицельного удара Мигеля Альмирона. Едва ли не единственный супермомент гостей стал результативным. Жота по вертикали сыграл на Дарвина Нуньеса, который убежал от защитника и сравнял счет - 1:1. На 90-й минуте «красные» вовсе сотворили чудо. Мохамед Салах отобрал мяч в центре поля, сыграл на Нуньеса, который с острого угла вырвал победу - 2:1.

«Ливерпуль» делит второе место, набрав 7 очков, у «сорок» только три балла.

Протокол игры  
Ньюкасл1:2Ливерпуль
(1:0) Гордон Энтони25'  
  81'Нуньес Дарвин (1:1)
  90'Нуньес Дарвин (1:2)
Поуп НикТриппьер Киран  51'Шёр ФабианБотман Свен 87' (Таргетт Мэтт ( 87') Бёрн ДэнТонали Сандро 72' (Уилсон Каллум ( 72') Гимараэс БруноЖоэлинтон 82' (Андерсон Эллиот ( 82') Альмирон МигельИсак Александр 72' (Барнс Харви ( 72') Гордон Энтони 72' (Лонгстафф Шон ( 72')
Запасные: Мёрфи ДжейкобЛивраменто ВалентиноЛасcеллс ДжамалДубравка Мартин
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  6'Матип Жоэль 77' (Куанса Джарелл ( 77') Ван Дейк Виргил  28'Робертсон ЭндрюСобослаи ДоминикЭндо Ватару 58' (Жота Диогу ( 58') Макаллистер Алексис 77' (Нуньес Дарвин ( 77'  85') Салах МохамедГакпо Коди 58' (Эллиотт Харви ( 58') Диас Луис 33' (Гомес Джо ( 33')
Запасные: Доак БенКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич Стефан
27 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Ньюкасл Ливерпуль
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Комментарии (2)
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snk6565
27 Августа 2023 в 20:45
Сороки решили доиграть...и доигрались...про мерсисайское бей-беги позабыли, а зря...хотя сказать, что ливер выбрался из прошлогодней ямы...явно рано...а то, что ньюкасл потерял очки - вполне себе хорошо
Alex1972
27 Августа 2023 в 20:43
Красная машина... 👍..
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