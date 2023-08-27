«Манчестер Сити» отправил второе предложение по Матеусу Нунесу

Руководство «Манчестер Сити» не прекращает попыток подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «горожане» отправили новое предложение в размере 60 миллионов евро плюс надбавки. В Манчестере уверены, что подобный запрос будет удовлетворён. Также сообщается, что условия с португальцем, который является главной целью «Сити» на последние дни трансферного окна, уже были согласованы несколько дней назад.

Напомним, что контракт Нунеса с нынешним клубом действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 45 миллионов евро.