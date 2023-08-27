Немецкий «Шальке» усилился бывшим защитником лондонского «Челси» Томашем Калашем. Чешский игрок перешёл в новый клуб в статусе свободного агента, подписав контракт на два ближайших сезона.

Новичок гельзенкирхенцев является воспитанником чешской «Сигмы». В 2010 году он оказался в системе «синих» и принадлежал английскому гранду аж девять лет. Однако за этот период он аж восемь раз уходил в аренду – в родную «Сигму», «Витесс», «Кёльн», дважды в «Фулхэм», дважды – в «Мидлсбро» и в «Бристоль Сити». В 2019 году подписал с «Бристоль Сити» полноценный контракт и покинул клуб только текущим летом.

Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 900 тыс. евро.