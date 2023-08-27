​«Фулхэм» близок к трансферу защитника сборной Бельгии

Состав «Фулхэма» в ближайшее время может пополнить защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб близок к трансферу 27-летнего футболиста, способного действовать на обоих флангах обороны. Как только «дачники» согласуют условия сделки с «Лестером», Кастань пройдёт медицинское обследование.

Тимоти Кастань оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бельгийский футболист на поле ещё не появлялся.

Стоит сказать, что «Лестер» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, то есть во втором английском дивизионе.