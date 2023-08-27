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​Ван Дейк впервые получил красную карточку в «Ливерпуле»

27 Августа 2023 • 19:33 Комментировать
Ньюкасл
1:2
Ливерпуль
окончен

В воскресенье вечером в третьем туре чемпионата Англии играют «Ньюкасл» и «Ливерпуль». По ходу первого тайма красную карточку получил защитник мерсисайдской команды Виргил ван Дейк.

Для ван Дейка это первое удаление в «Ливерпуле» - в предыдущих 224 играх за клуб нидерландец красных карточек перед собой не видел.

Отметим, что летом Виргил ван Дейк был назначен капитаном «Ливерпуля». Это случилось после того, как клуб покинул Джордан Хендерсон – полузащитник перебрался в саудовский «Аль-Иттифак».  

Следить за матчем между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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