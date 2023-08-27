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Лайл Фостер - первый южноафриканец за 10 лет, забивший в АПЛ

27 Августа 2023 • 19:24 Комментировать
Бёрнли
1:3
Астон Вилла
окончен

Неудачно провел третий тур английского чемпионата «Бернли» - команда проиграла дома «Астон Вилле» со счетом 1:3. Единственный гол хозяев поля записал на свой счет южноафриканец Лайл Фостер, который стал первым футболистом из ЮАР за последние почти десять лет, забившим в матче АПЛ.

Предыдущим южноафриканцем, которому удалось это, был Стивен Пиенаар из «Эвертона», девятнадцатого октября 2013 года поразивший ворота «Халл Сити». Тогда «Эвертон» выиграл со счетом 2:1, и вплоть до сегодняшнего дня игроки из Южной Африки больше не забивали.

В следующем туре «Бернли» сыграет с «Тоттенхэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Стивен Пиенаар Лайл Фостер
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