​Скончался заслуженный голкипер «Эвертона» и «Уотфорда»

В возрасте 79 лет ушел из жизни Энди Рэнкин - популярный английский голкипер, выступавший за такие клубы, как «Эвертон» (1963-1971), а затем за «Уотфорд» - все 70-е годы). В конце карьеры Ранкин поиграл еще в «Хаддерсфильде» - с 1980 по 1982, проведя чуть более семидесяти встреч.

В сезоне 1974/1975 был признан лучшим игроком «Уотфорда», приглашался в молодежную сборную Англии, но так и не сыграл ни одного матча в ее составе. Именно в составе «Уотфорда» Рэнкин провел большую часть своей карьеры - 329 матчей.

И «Эвертон», и «Уотфорд» опубликовали некрологи в память о своем бывшем голкипере.