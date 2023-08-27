Гвардиола одержал 200-ю победу в АПЛ

В матче третьего тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Шеффилд Юнайтед», и для каталонского наставника «горожан» это была юбилейная, двухсотая победа в АПЛ с момента, как он возглавил клуб в 2016 году.

Попутно Гвардиола установил очередной рекорд в английском футболе - он быстрее всех остальных тренеров в истории АПЛ добрался до показателя в две сотни побед. Ему потребовались для этого всего лишь 269 матчей, и в этом смысле он очень серьезно опередил предыдущего обладателя рекорда - Жозе Моуринью.

Тому потребовалось для взятия рубежа в 200 побед в АПЛ аж 326 матчей.