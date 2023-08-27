У «Манчестер Сити» Гвардиолы - худшая реализация пенальти в АПЛ

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» выступил в Шеффилде и уже в первом тайме получил шанс на пенальти в ворота «Шеффилд Юнайтед».

Увы, но Эрлинг Холанн не реализовал его, после чего выяснилась любопытная статистика - это был уже 61-й пенальти в пользу «Манчестер Сити» в АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы с 2016 года, когда каталонский специалист возглавил клуб, но лишь 43 из них были реализованы.

Это означает, что процент реализации пенальти составляет лишь 70% - это худший результат за всю историю лиги, если брать за минимальный уровень как минимум тридцать пенальти в исполнении команды при конкретном специалисте.