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У «Манчестер Сити» Гвардиолы - худшая реализация пенальти в АПЛ

27 Августа 2023 • 18:14 Комментировать (1)
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Сити
окончен

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» выступил в Шеффилде и уже в первом тайме получил шанс на пенальти в ворота «Шеффилд Юнайтед».

Увы, но Эрлинг Холанн не реализовал его, после чего выяснилась любопытная статистика - это был уже 61-й пенальти в пользу «Манчестер Сити» в АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы с 2016 года, когда каталонский специалист возглавил клуб, но лишь 43 из них были реализованы.

Это означает, что процент реализации пенальти составляет лишь 70% - это худший результат за всю историю лиги, если брать за минимальный уровень как минимум тридцать пенальти в исполнении команды при конкретном специалисте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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CorwinBruin
27 Августа 2023 в 18:40
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