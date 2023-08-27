«Астон Вилла» увезла три очка после матча с «Бёрнли»

В третьем туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Бёрнли». В более-менее равной борьбе бирмингемцы были сильнее за счет отличной реализации моментов. Уже на восьмой минуте Олли Уоткинс вывел на убойную позицию Мэтти Кэша. Вскоре Кэш отметился дублем. Лайл Фостер вернул интригу, как только возобновилась игра после перерыва. Точку поставил Мусса Диаби выстрелом из-за штрафной. В оставшееся время Уоткинс мог делать счет разгромным, но выручил вратарь.
Бирмингемцы победили и набрали шесть очков, у соперника три «баранки».
Протокол игры
|8'Кэш Мэтти (0:1)
|20'Кэш Мэтти (0:2)
|(1:2) Фостер Лайл47'
|61'Диаби Мусса (1:3)
Траффорд Джеймс•Робертс Коннор II•Аль-Дахиль Амин•О'Ши Дара•Делькруа Ханнес•Бенсон Манюэль46' (Гудмундссон Йоханн (46') •Каллен Джош• 39'Берге Сандер 45'68' (Редмонд Натан (68') •Колеошо Лука68' (Ремзи Аарон (68') •Амдуни Зеки81' (Ларсен Якоб-Бруун (81') •Фостер Лайл81' (Родригес Джей (81')
Ольсен Робин•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Кэш Мэтти•Динь Люка81' (Траоре Бертран (81') •Камара Бубакар I•Соарес Дуглас86' (Дуран Джон (86') •Диаби Мусса73' (Дзаньоло Николо (73') •Макгинн Джон•Уоткинс Олли86' (Тилеманс Юри (86')
Запасные: Чамберс Калум•Зых Оливер•Маршалл Филип•Бэйли Леон
27 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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