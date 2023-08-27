Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» увезла три очка после матча с «Бёрнли»

27 Августа 2023 • 18:02 Комментировать
Бёрнли
1:3
Астон Вилла
окончен

В третьем туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Бёрнли». В более-менее равной борьбе бирмингемцы были сильнее за счет отличной реализации моментов. Уже на восьмой минуте Олли Уоткинс вывел на убойную позицию Мэтти Кэша. Вскоре Кэш отметился дублем. Лайл Фостер вернул интригу, как только возобновилась игра после перерыва. Точку поставил Мусса Диаби выстрелом из-за штрафной. В оставшееся время Уоткинс мог делать счет разгромным, но выручил вратарь.

Бирмингемцы победили и набрали шесть очков, у соперника три «баранки».

Протокол игры  
Бёрнли1:3Астон Вилла
  8'Кэш Мэтти (0:1)
  20'Кэш Мэтти (0:2)
(1:2) Фостер Лайл47'  
  61'Диаби Мусса (1:3)
Траффорд ДжеймсРобертс Коннор IIАль-Дахиль АминО'Ши ДараДелькруа ХаннесБенсон Манюэль 46' (Гудмундссон Йоханн ( 46') Каллен Джош  39'Берге Сандер  45' 68' (Редмонд Натан ( 68') Колеошо Лука 68' (Ремзи Аарон ( 68') Амдуни Зеки 81' (Ларсен Якоб-Бруун ( 81') Фостер Лайл 81' (Родригес Джей ( 81')
Запасные: Витиньо Виктор IIКорк ДжекМурич АриянетБраунхилл Джош
Ольсен РобинКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIКэш МэттиДинь Люка 81' (Траоре Бертран ( 81') Камара Бубакар IСоарес Дуглас 86' (Дуран Джон ( 86') Диаби Мусса 73' (Дзаньоло Николо ( 73') Макгинн ДжонУоткинс Олли 86' (Тилеманс Юри ( 86')
Запасные: Чамберс КалумЗых ОливерМаршалл ФилипБэйли Леон
27 августа. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
2
15.00 6.80 1.22
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Астон Вилла Астон Вилла
1
3
4.20 3.90 1.87
Видео
47 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
2.15 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
18:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержал 200-ю победу в АПЛ 1
18:14 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Сити» Гвардиолы - худшая реализация пенальти в АПЛ 1
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» увезла три очка после матча с «Бёрнли»
18:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн в шаге от того, чтобы побить рекорд Ширера и Коула 1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» едва не отдал победный матч с «Шеффилд Юнайтед» 1
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Салах - в составе «Ливерпуля» на битву с «Ньюкаслом»
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Почему Гвардиола пропускает матч «Манчестер Сити» 1
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» проиграл «Вест Хэму» впервые в рамках АПЛ
17:05 · Англия. Премьер-лига
Гросс стал лучшим бомбардиром в истории «Брайтона»
16:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» составил список на замену травмированному Шоу 1 слухи
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Кудус подписал контракт с «Вест Хэмом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Салах уходит из «Ливерпуля»
15:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предложит тен Хагу новый контракт 2
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» и «Челси» договорились об аренде Лукаку – известны условия 2
Все новости
Рекомендуем