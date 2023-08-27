«Астон Вилла» увезла три очка после матча с «Бёрнли»

В третьем туре Премьер-лиги «Астон Вилла» гостила у «Бёрнли». В более-менее равной борьбе бирмингемцы были сильнее за счет отличной реализации моментов. Уже на восьмой минуте Олли Уоткинс вывел на убойную позицию Мэтти Кэша. Вскоре Кэш отметился дублем. Лайл Фостер вернул интригу, как только возобновилась игра после перерыва. Точку поставил Мусса Диаби выстрелом из-за штрафной. В оставшееся время Уоткинс мог делать счет разгромным, но выручил вратарь.

Бирмингемцы победили и набрали шесть очков, у соперника три «баранки».