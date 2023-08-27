Холанн в шаге от того, чтобы побить рекорд Ширера и Коула

В третьем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» играет в Шеффилде с местным «Шеффилд Юнайтед», и в середине второй полвины встречи норвежский нападающий Эрлинг Холанн сумел открыть счет и забил свой 39-й гол в Премьер-лиге.

Для этого ему потребовались всего лишь 38 матчей, и нет практически никаких сомнений в том, что вскоре он забьет и свой сороковой гол. И наверняка побьет рекорд Алана Ширера и Энди Коула - те забили свои первые сорок мячей в АПЛ за 45 матчей.

Холанну, напомним, нужен еще один гол, и для этого у него еще семь матчей. В следующем туре «Манчестер Сити» примет в домашнем матче «Фулхэм».