«Манчестер Сити» едва не отдал победный матч с «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» мог впервые оступиться в чемпионате Англии. В гостях у «Шеффилд Юнайтед» «горожане» творили всё, что хотели, но в концовке едва не упустили победу.
Хулиан Альварес метров с пяти не смог поразить цель, так как голкипер подставил колено. Пенальти за игру рукой, Эрлинг Холанн подошел к мячу и пробил в штангу. После перерыва Родри и Холанн не смогли открыть счет в супермоментах. После часа игры Джек Грилиш прицельно навесил на голову Холанна, счет открыт. В самой концовке после ошибки Кайла Уокера Джейден Богл восстановил паритет. На 90-й минуте Фил Фоден неаккуратно работал с мячом, но Родри его подобрал и попал в левую девятку - 2:1.
«Сити» с 9 очками лидирует, у соперника ноль баллов.
Протокол игры
|63'Холанн Эрлинг (0:1)
|(1:1) Богл Джейден85'
|88'Родри Эрнандес (1:2)
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел•Иган Джон• 84'Робинсон Джек•Бэлдок Джордж 45'71' (Макбарни Оливер (71') •Винисиус Соуза• 77'Норвуд Оливер80' (Башам Крис (80') •Хамер Густаво•Осборн Бен17' (Ларуси Яссер (17') •Траоре Бени•Осула Вильям 59'71' (Богл Джейден (71')
27 августа. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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