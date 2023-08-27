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«Манчестер Сити» едва не отдал победный матч с «Шеффилд Юнайтед»

27 Августа 2023 • 17:59 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» мог впервые оступиться в чемпионате Англии. В гостях у «Шеффилд Юнайтед» «горожане» творили всё, что хотели, но в концовке едва не упустили победу.

Хулиан Альварес метров с пяти не смог поразить цель, так как голкипер подставил колено. Пенальти за игру рукой, Эрлинг Холанн подошел к мячу и пробил в штангу. После перерыва Родри и Холанн не смогли открыть счет в супермоментах. После часа игры Джек Грилиш прицельно навесил на голову Холанна, счет открыт. В самой концовке после ошибки Кайла Уокера Джейден Богл восстановил паритет. На 90-й минуте Фил Фоден неаккуратно работал с мячом, но Родри его подобрал и попал в левую девятку - 2:1.

«Сити» с 9 очками лидирует, у соперника ноль баллов.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:2Манчестер Сити
  63'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Богл Джейден85'  
  88'Родри Эрнандес (1:2)
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич АнелИган Джон  84'Робинсон ДжекБэлдок Джордж  45' 71' (Макбарни Оливер ( 71') Винисиус Соуза  77'Норвуд Оливер 80' (Башам Крис ( 80') Хамер ГуставоОсборн Бен 17' (Ларуси Яссер ( 17') Траоре БениОсула Вильям  59' 71' (Богл Джейден ( 71')
Запасные: Брукс ЭндриИсмаила КулибалиМарш ЛуиТрасти ОстонДэвис Адам
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАке НатанГвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесКовачич Матео 86' (Фоден Фил ( 86') Силва БернардуАльварес ХулианГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоМакати ДжонПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанБобб ОскарДокю Жереми
27 августа. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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