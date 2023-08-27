«Манчестер Сити» едва не отдал победный матч с «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» мог впервые оступиться в чемпионате Англии. В гостях у «Шеффилд Юнайтед» «горожане» творили всё, что хотели, но в концовке едва не упустили победу.

Хулиан Альварес метров с пяти не смог поразить цель, так как голкипер подставил колено. Пенальти за игру рукой, Эрлинг Холанн подошел к мячу и пробил в штангу. После перерыва Родри и Холанн не смогли открыть счет в супермоментах. После часа игры Джек Грилиш прицельно навесил на голову Холанна, счет открыт. В самой концовке после ошибки Кайла Уокера Джейден Богл восстановил паритет. На 90-й минуте Фил Фоден неаккуратно работал с мячом, но Родри его подобрал и попал в левую девятку - 2:1.

«Сити» с 9 очками лидирует, у соперника ноль баллов.